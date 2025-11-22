L'ancien Premier ministre italien Mario Draghi prononce un discours lors d'une session plénière du Parlement européen à Strasbourg, le 17 septembre 2024, pour présenter son plan visant à renforcer la compétitivité de l'Europe. (Image d'illustration)
© FREDERICK FLORIN / AFP
ATLANTICO-BUSINESS
22 novembre 2025
Les patrons français sont fous furieux contre le Gouvernement et la classe politique au point de se tourner vers l’Europe
Les patrons ne tombent pas des nues : le rejet du budget 2026 était annoncé, tout comme l’exaspération face aux dérapages politiques et aux maladresses de Sébastien Lecornu. Ils appellent désormais Bruxelles à la rescousse et réclament l’application urgente du plan Mario Draghi.
4 min de lecture
MOTS-CLESbusiness , Sébastien Lecornu , Mario Draghi , Union européenne , super riches , LFI , rassemblement national
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
