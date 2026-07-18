SANTE

Les patients ayant subi une crise cardiaque présentent-ils davantage de microplastiques et de nanoplastiques dans le sang ?

Les microplastiques sont désormais détectés dans de nombreux organes du corps humain. Une nouvelle étude italienne en retrouve aussi dans le sang irriguant le cœur, avec une fréquence plus élevée chez les patients ayant subi une crise cardiaque