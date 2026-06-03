ETAT SAUVAGE
3 juin 2026
Les oiseaux se masturbent, et c'est parfaitement normal
Longtemps perçue comme un comportement anormal ou problématique, la masturbation chez les oiseaux serait en réalité un phénomène naturel et largement répandu. Une nouvelle étude montre qu’elle existe chez de nombreuses espèces, aussi bien à l’état sauvage qu’en captivité, et pourrait jouer un rôle dans la reproduction comme dans le bien-être animal.
3 min de lecture
MOTS-CLESoiseaux , espèce , masturbation , sexualité , amour , reproduction , nature , milieu naturel , recherche , perroquet
THEMATIQUESScience
Kevin Arbuckle est maître de conférences en biosciences à l'Université de Swansea.
Matilda Brindle est chercheuse postdoctorale en biologie évolutive à l'Université d'Oxford.
Chloe Heys est maître de conférences en biologie à l'Université du Lancashire.
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Kevin Arbuckle est maître de conférences en biosciences à l'Université de Swansea.
Matilda Brindle est chercheuse postdoctorale en biologie évolutive à l'Université d'Oxford.
Chloe Heys est maître de conférences en biologie à l'Université du Lancashire.