ETAT SAUVAGE

3 juin 2026

Les oiseaux se masturbent, et c'est parfaitement normal

Longtemps perçue comme un comportement anormal ou problématique, la masturbation chez les oiseaux serait en réalité un phénomène naturel et largement répandu. Une nouvelle étude montre qu’elle existe chez de nombreuses espèces, aussi bien à l’état sauvage qu’en captivité, et pourrait jouer un rôle dans la reproduction comme dans le bien-être animal.