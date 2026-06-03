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Un couple de perruches est visible dans la volière du zoo Rio BioPark de Rio de Janeiro, au Brésil, le 22 septembre 2023.
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ETAT SAUVAGE

3 juin 2026

Les oiseaux se masturbent, et c'est parfaitement normal

Longtemps perçue comme un comportement anormal ou problématique, la masturbation chez les oiseaux serait en réalité un phénomène naturel et largement répandu. Une nouvelle étude montre qu’elle existe chez de nombreuses espèces, aussi bien à l’état sauvage qu’en captivité, et pourrait jouer un rôle dans la reproduction comme dans le bien-être animal.

Photo of Kevin Arbuckle
Photo of Matilda Brindle
Photo of Chloe Heys
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MOTS-CLES

oiseaux , espèce , masturbation , sexualité , amour , reproduction , nature , milieu naturel , recherche , perroquet

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Kevin Arbuckle

Kevin Arbuckle est maître de conférences en biosciences à l'Université de Swansea.

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Matilda Brindle

Matilda Brindle est chercheuse postdoctorale en biologie évolutive à l'Université d'Oxford.

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Chloe Heys

Chloe Heys est maître de conférences en biologie à l'Université du Lancashire.