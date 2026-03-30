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EXPAT ECONOMY

30 mars 2026

Les Occidentaux fuient leurs pays comme jamais auparavant et voilà pourquoi

Les données récentes montrent une accélération nette des départs de populations qualifiées depuis les pays occidentaux, avec plusieurs millions d’actifs concernés depuis la pandémie, au point que certains évoquent désormais l’émergence d’une véritable “expat economy”.

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MOTS-CLES

départs , Occident , économies occidentales , Fuite des cerveaux , fiscalité , coût de la vie

THEMATIQUES

Economie
A PROPOS DES AUTEURS
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Alain d'Iribarne

Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH. 

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Thomas Carbonnier

Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.

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