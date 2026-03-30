EXPAT ECONOMY
30 mars 2026
Les Occidentaux fuient leurs pays comme jamais auparavant et voilà pourquoi
Les données récentes montrent une accélération nette des départs de populations qualifiées depuis les pays occidentaux, avec plusieurs millions d’actifs concernés depuis la pandémie, au point que certains évoquent désormais l’émergence d’une véritable “expat economy”.
20 min de lecture
MOTS-CLESdéparts , Occident , économies occidentales , Fuite des cerveaux , fiscalité , coût de la vie
THEMATIQUESEconomie
Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH.
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.
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Alain d'Iribarne est ancien directeur du département scientifique des SHS du CNRS et ancien administrateur de la FMSH.
Thomas Carbonnier est Avocat fiscaliste, fondateur & coordinateur pédagogique des diplômes bac+5 DU Création de startup et innovation et DU Création et développement de structures en santé à l'Université Paris Cité. Il est également Président de l'UNPI 95, une association de propriétaires qui intervient dans le Val d'Oise.