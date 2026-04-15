RESTES HUMAINS
15 avril 2026
Les musées européens ont un problème de squelettes dans le placard
Alors que l'Assemblée nationale a adopté ce lundi 13 avril à la majorité absolue une loi facilitant les restitutions par la France d’œuvres pillées pendant la colonisation, la question des restes humains détenus par les musées français et européens reste toujours sans réponse formelle.
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MOTS-CLESmusées , europe , squelettes , restes humains , restitutions , colonisation , ossements , NAGPRA
THEMATIQUESEurope
Professeur émérite de protohistoire européenne à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Jean-Paul Demoule a créé puis présidé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Il est l'auteur de chroniques rédigées pour la revue Archéologia, à l'origine de ce livre, et a récemment codirigé Une histoire des civilisations (La Découverte/Inrap).
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