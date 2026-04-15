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Liliana Huet, responsable des collections du Musée de l'Homme, examine des squelettes dans les réserves du musée le 27 août 2015 à Paris. (Image d'illustration)
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RESTES HUMAINS

15 avril 2026

Les musées européens ont un problème de squelettes dans le placard

Alors que l'Assemblée nationale a adopté ce lundi 13 avril à la majorité absolue une loi facilitant les restitutions par la France d’œuvres pillées pendant la colonisation, la question des restes humains détenus par les musées français et européens reste toujours sans réponse formelle.

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MOTS-CLES

musées , europe , squelettes , restes humains , restitutions , colonisation , ossements , NAGPRA

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Paul Demoule

Professeur émérite de protohistoire européenne à l'université Paris-I Panthéon-Sorbonne, Jean-Paul Demoule a créé puis présidé l'Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap). Il est l'auteur de chroniques rédigées pour la revue Archéologia, à l'origine de ce livre, et a récemment codirigé Une histoire des civilisations (La Découverte/Inrap).