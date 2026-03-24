ATLANTICO BUSINESS
24 mars 2026
Les municipales ont permis de purger le débat politique, mais absolument pas de défendre un programme de redressement libéral
Les municipales ont sans doute un peu clarifié la situation politique et confirmé l’ouverture de la course présidentielle. Mais les débats et les résultats n’ont pas permis d’avancer sur des programmes qui permettraient d’engager un retour de la croissance, et encore moins d’y voir clair sur celui ou ceux qui pourraient incarner une politique de prospérité.
4 min de lecture
MOTS-CLESbusiness , libéralisme , Municipales , droite , gauche , Présidentielle 2027 , réformes , France
THEMATIQUESPolitique
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
Populaires
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.