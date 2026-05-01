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Blurred backgroundLukas Barfuss publie Les miettes.
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CHRONIQUE LITTERAIRE

1 mai 2026

« Les miettes » de Lukas Bärfuss

Dans "Les miettes", le dramaturge et romancier Lukas Bärfuss compose un grand roman social où l’histoire intime d’Adelina s’enracine dans un héritage familial marqué par les idéologies, les dettes et les renoncements. À travers son parcours de jeune femme précarisée dans une Suisse des années 1970, le récit explore la brutalité des mécanismes sociaux, la fragilité des liens et la manière dont le passé continue de peser sur les existences.

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MOTS-CLES

Lukas Bärfuss , les miettes , livre , littérature , culture , roman , écrivain , auteur

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Laurence Biava

Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).

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