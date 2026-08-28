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Serena Williams a révélé avoir recours à un traitement par agoniste des récepteurs du GLP-1, la classe thérapeutique à laquelle appartient l'Ozempic.
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GLP-1 DANS LE VISEUR

28 août 2026

Les médicaments amaigrissants sont-ils le nouveau dopage invisible du sport ?

Les médicaments de la famille des GLP-1 (comme l'Ozempic), pris pour perdre du poids y compris par des figures du sport, ne constituent pas des stimulants musculaires directs mais facilitent la restriction calorique. Leur utilisation chez les athlètes pose la question du risque de perte de masse musculaire et du statut éthique de ces molécules.

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MOTS-CLES

sport , dopage , médicaments amaigrissants , GLP-1 , performances sportives , Ozempic

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Christophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque