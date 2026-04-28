ATLANTICO BUSINESS
28 avril 2026
Les marchés financiers ne croient toujours pas à une crise mondiale alors que le blocus du détroit d’Ormuz se prolonge
Alors que les prix du pétrole deviennent insupportables et que les populations occidentales s’attendent à une crise économique mondiale, les marchés financiers actions et les marchés de taux ne bougent pas. Depuis le début de l’année, la majorité des indices ont même progressé de 15 à 20 %.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.