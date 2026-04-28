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Cette photo diffusée par Sepanews, le site officiel du Corps des gardiens de la révolution iranienne (CGRI), le 17 février 2026, montre le tir d'une roquette lors d'un exercice militaire mené par des membres du CGRI et de la marine dans le détroit d'Ormuz.
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ATLANTICO BUSINESS

28 avril 2026

Les marchés financiers ne croient toujours pas à une crise mondiale alors que le blocus du détroit d’Ormuz se prolonge

Alors que les prix du pétrole deviennent insupportables et que les populations occidentales s’attendent à une crise économique mondiale, les marchés financiers actions et les marchés de taux ne bougent pas. Depuis le début de l’année, la majorité des indices ont même progressé de 15 à 20 %.

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MOTS-CLES

Détroit d'Ormuz , Guerre en Iran , marchés financiers , Crise mondiale , nasdaq , CAC40 , DAX , Intelligence Artificielle , prix du baril , pétrole

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
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Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.

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