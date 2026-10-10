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10 octobre 2026
Les maisons de disques hésitent entre combattre les laboratoires d'IA musicale émergents et coopérer avec eux
L’intelligence artificielle bouscule l’industrie musicale et menace de redistribuer les cartes entre artistes, maisons de disques et géants de la technologie. Entre batailles judiciaires, nouveaux accords commerciaux et essor de la musique générée par IA, les majors tentent de préserver leur modèle économique. Mais jusqu’où pourront-elles conserver leur influence ? Décryptage avec Michel Bampély.
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THEMATIQUESTech & IA
Michel Bampély est docteur en sociologie de la culture à l'EHESS. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques et les industries culturelles. Après avoir collaboré avec des maisons de disques comme Universal, Sony ou EMI, il dirige actuellement le label Urban Music Tour.
Sa thèse en sociologie, sous la direction de Jean-Louis Fabiani est intitulée "Sociologie des cultures urbaines : de la prise en charge des cultures urbaines par les industries créatives et les pouvoirs publics à leur transmission pédagogique dans l'enseignement supérieur".
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Michel Bampély est docteur en sociologie de la culture à l'EHESS. Ses recherches portent sur les pratiques artistiques et les industries culturelles. Après avoir collaboré avec des maisons de disques comme Universal, Sony ou EMI, il dirige actuellement le label Urban Music Tour.
Sa thèse en sociologie, sous la direction de Jean-Louis Fabiani est intitulée "Sociologie des cultures urbaines : de la prise en charge des cultures urbaines par les industries créatives et les pouvoirs publics à leur transmission pédagogique dans l'enseignement supérieur".