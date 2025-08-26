Feux et climat

Les incendies massifs font de plus en plus les titres des médias pourtant, de moins en moins de surfaces brûlent chaque année sur la planète

Une étude internationale révèle un paradoxe : en vingt ans, les surfaces brûlées ont reculé de 26 % à l’échelle mondiale, mais 440 millions de personnes ont été exposées aux flammes, soit une hausse de 40 %. En cause : l’intensification des conditions météorologiques favorables aux incendies, mais aussi l’extension agricole et urbaine dans les zones vulnérables. Si l’Afrique concentre l’essentiel des expositions, l’Amérique, l’Asie et l’Europe sont également concernées. Face à ce risque croissant, les stratégies de prévention et de gestion deviennent cruciales.