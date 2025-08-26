Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 16 au 22 août

Environnementil y a 7 heures
Une forêt est en proie aux flammes alors qu'un incendie fait rage près de Fontjoncouse, dans le sud-ouest de la France, le 6 août 2025. (Image d'illustration)
Une forêt est en proie aux flammes alors qu'un incendie fait rage près de Fontjoncouse, dans le sud-ouest de la France, le 6 août 2025. (Image d'illustration) © LIONEL BONAVENTURE / AFP
Feux et climat

Les incendies massifs font de plus en plus les titres des médias pourtant, de moins en moins de surfaces brûlent chaque année sur la planète

Une étude internationale révèle un paradoxe : en vingt ans, les surfaces brûlées ont reculé de 26 % à l’échelle mondiale, mais 440 millions de personnes ont été exposées aux flammes, soit une hausse de 40 %. En cause : l’intensification des conditions météorologiques favorables aux incendies, mais aussi l’extension agricole et urbaine dans les zones vulnérables. Si l’Afrique concentre l’essentiel des expositions, l’Amérique, l’Asie et l’Europe sont également concernées. Face à ce risque croissant, les stratégies de prévention et de gestion deviennent cruciales.

avec Mojtaba SadeghetJohn AbatzoglouetSeyd Teymoor Seydi
author imageMojtaba Sadegh

Professeur associé en génie civil, Senior Fellow à l’Institut des Nations unies pour l’eau, l’environnement et la santé, Boise State University

Voir la bio »
author imageJohn Abatzoglou

Professeur d’ingénierie, University of California, Merced

Voir la bio »
author imageSeyd Teymoor Seydi

Chercheur en télédétection, Boise State University

Voir la bio »

