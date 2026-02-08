ENVIRONNEMENT

8 février 2026

Les grandes métropoles mondiales sont de plus en plus exposées au stress climatique sans que les autorités ne prennent vraiment la mesure du problème

Les grandes métropoles mondiales sont confrontées à un défi invisible mais croissant : le stress climatique. Tempêtes, montée des eaux, corrosion et vents violents mettent à rude épreuve des bâtiments conçus pour un climat révolu. Face à ces risques, l’ingénierie structurelle traditionnelle montre ses limites, et la maintenance préventive devient essentielle pour éviter que nos villes ne s’effondrent sous la pression du changement climatique.