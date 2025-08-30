Santéil y a 3 heures
Patatras
Les générations nées après 1939 atteindront beaucoup moins les cent ans que les précédentes et voilà pourquoi
La formidable progression de la longévité observée au XXe siècle ralentit nettement. Selon une étude publiée dans PNAS, les générations nées après 1939 ne connaîtront pas en moyenne l’espérance de vie record de leurs prédécesseurs. Vieillissement, maladies chroniques et plafonnement biologique semblent marquer un tournant, à moins qu’une révolution médicale ou technologique ne vienne repousser à nouveau les limites.