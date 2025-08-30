Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 23 au 29 août

Santéil y a 3 heures
Le cardiologue et généticien américain Eric Topol vient de rendre d’imposants travaux concernant les “secrets” de la longévité. (Image d'illustration)
Le cardiologue et généticien américain Eric Topol vient de rendre d’imposants travaux concernant les “secrets” de la longévité. (Image d'illustration) © Sofia Shultz / Pexels
Patatras

Les générations nées après 1939 atteindront beaucoup moins les cent ans que les précédentes et voilà pourquoi

La formidable progression de la longévité observée au XXe siècle ralentit nettement. Selon une étude publiée dans PNAS, les générations nées après 1939 ne connaîtront pas en moyenne l’espérance de vie record de leurs prédécesseurs. Vieillissement, maladies chroniques et plafonnement biologique semblent marquer un tournant, à moins qu’une révolution médicale ou technologique ne vienne repousser à nouveau les limites.

avec Christophe de Jaeger
author imageChristophe de Jaeger

Le docteur Christophe de Jaeger est chargé d’enseignement à la faculté de médecine de Paris, directeur de l’Institut de médecine et physiologie de la longévité (Paris), directeur de la Chaire de la longévité (John Naisbitt University – Belgrade), et président de la Société Française de Médecine et Physiologie de la Longévité.

Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, notamment de "Bien vieillir sans médicaments" aux éditions du Cherche Midi, "Nous ne sommes plus faits pour vieillir"  chez Grasset, et "Longue vie", aux éditions Telemaque

