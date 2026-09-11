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Une photo prise le 18 octobre 2019 montre des fromages AOP (Appellation d'Origine Protégée) lors du salon des AOP, devant l'Hôtel de Ville de Paris.
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MENACE SUR LE FROMAGE

11 septembre 2026

Les fromages aussi ont souffert des canicules qui se sont abattues sur la France

Sécheresses et canicules fragilisent la filière laitière et menacent directement la pérennité des fromages sous AOP en dégradant la qualité des pâturages et en restreignant la production.

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MOTS-CLES

sécheresse , canicule , fromage , AOP , lait , producteurs

THEMATIQUES

Consommation
A PROPOS DES AUTEURS
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Sébastien Vermeulen

Sébastien Vermeulen est Vice-président de la Fédération des Fromagers de France.

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