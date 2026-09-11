MENACE SUR LE FROMAGE
11 septembre 2026
Les fromages aussi ont souffert des canicules qui se sont abattues sur la France
Sécheresses et canicules fragilisent la filière laitière et menacent directement la pérennité des fromages sous AOP en dégradant la qualité des pâturages et en restreignant la production.
3 min de lecture
0:00min
100%
100%
MOTS-CLESsécheresse , canicule , fromage , AOP , lait , producteurs
THEMATIQUESConsommation
A PROPOS DES AUTEURS
Sébastien Vermeulen est Vice-président de la Fédération des Fromagers de France.
Populaires
A PROPOS DES AUTEURS
Sébastien Vermeulen est Vice-président de la Fédération des Fromagers de France.