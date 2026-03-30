ATLANTICO BUSINESS
30 mars 2026
Les Français vident leur Livret A sans que la consommation reparte, mais où passe donc l’argent ?
Depuis le début de l’année, les Français retirent massivement leur argent du Livret A. Du jamais vu. Plus de 3 milliards d’euros ont été retirés. Un mouvement historique. Et pourtant, personne ne sait vraiment où cet argent va.Une chose est sûre : il ne revient pas dans l’économie.
2 min de lecture
MOTS-CLESlivret A , épargne , Caisse des Dépôts et Consignations , assurances vie , comptes à terme , obligations
THEMATIQUESBusiness
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.