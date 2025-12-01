Il existe depuis longtemps un décalage entre ce que les individus déclarent dans les enquêtes et la manière dont ils consomment réellement.
PSYCHOSE
1 décembre 2025
Les Français en pleine schizophrénie économique ? Moral dans les chaussettes et dépenses soutenues
Les chiffres sont brutaux : indice de confiance Insee bloqué autour de 90 tout au long de 2024, 89 % des Français citent l’inflation comme première angoisse, 77 % jurent vouloir réduire leurs dépenses… Et pourtant la consommation des ménages a progressé de +4,6 % en volume sur l’année, après +2,4 % en 2023.
Danielle Rapoport est psychosociologue et dirige le Cabinet d’études DRC, spécialisé dans l’évolution des modes de vie et de la consommation, via une approche ethno-qualitative, auprès des consommateurs et d’équipes managériales en entreprises.
Anne-Laure Boncori est Enseignant-chercheur à l’INSEEC Grande Ecole.
