PSYCHOSE

1 décembre 2025

Les Français en pleine schizophrénie économique ? Moral dans les chaussettes et dépenses soutenues

Les chiffres sont brutaux : indice de confiance Insee bloqué autour de 90 tout au long de 2024, 89 % des Français citent l’inflation comme première angoisse, 77 % jurent vouloir réduire leurs dépenses… Et pourtant la consommation des ménages a progressé de +4,6 % en volume sur l’année, après +2,4 % en 2023.