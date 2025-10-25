Justice ou illusion ?

Les Français et l’injustice fiscale : un sentiment plus complexe que ne le croit la gauche

D’après les enquêtes, la France n’est que légèrement plus égalitariste que la moyenne européenne, tandis que monte un double ressentiment : « impôts trop élevés » et redistribution jugée inefficace. Cette tension nourrit un égalitarisme transversal, y compris à droite, davantage orienté vers l’allégement des contraintes pour les ménages que vers la hausse générale des taxes. Dans ce cadre, les débats type « taxe Zucman » relèvent moins d’une justice redistributive que du partage des coûts de la dette. Autrement dit, l’égalitarisme demeure un horizon culturel, mais les priorités se déplacent vers le pouvoir d’achat et la croissance.