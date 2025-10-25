Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
mail icon
reserche
mail icon
facebook logox logolinkedin logoflux logo
best of png

BEST OF

Best-Of du 11 au 17 octobre

Franceil y a 41 minutes
La Gauche. (Image d'illustration)
La Gauche. (Image d'illustration) © Reuters
Justice ou illusion ?

Les Français et l’injustice fiscale : un sentiment plus complexe que ne le croit la gauche

D’après les enquêtes, la France n’est que légèrement plus égalitariste que la moyenne européenne, tandis que monte un double ressentiment : « impôts trop élevés » et redistribution jugée inefficace. Cette tension nourrit un égalitarisme transversal, y compris à droite, davantage orienté vers l’allégement des contraintes pour les ménages que vers la hausse générale des taxes. Dans ce cadre, les débats type « taxe Zucman » relèvent moins d’une justice redistributive que du partage des coûts de la dette. Autrement dit, l’égalitarisme demeure un horizon culturel, mais les priorités se déplacent vers le pouvoir d’achat et la croissance.

avec Raul Magni Berton
author imageRaul Magni Berton

Raul Magni-Berton est actuellement professeur à l'Université catholique de Lille. Il est également auteur de notes et rapports pour le think-tank GénérationLibre.

Voir la bio »

Les Français et l’injustice fiscale : un sentiment plus complexe que ne le croit la gauche

Le sujet vous intéresse ?

Mots-Clés

Thématiques

PolitiqueSociété