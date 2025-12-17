POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Etudiants (illustration)

©

Etudiants (illustration)

CHEMINS DIVERGENTS

17 décembre 2025

Les filles et les garçons résolvent les problèmes de mathématiques différemment — avec des résultats similaires à court terme, mais des conséquences différentes à long terme

Des recherches récentes montrent que filles et garçons abordent les problèmes mathématiques de manière différente. Si ces approches aboutissent souvent aux mêmes résultats à court terme, elles peuvent produire des effets divergents sur le long terme, notamment en matière de réussite dans les mathématiques avancées et de parcours professionnels.

Photo of Sarah Lubienski
Photo of Colleen Ganley
Photo of Martha Makowski
Sarah Lubienski Go to Sarah Lubienski page , Colleen Ganley Go to Colleen Ganley page et Martha Makowski Go to Martha Makowski page

6 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

mathématiques , Etudiants , Femmes , hommes , raisonnements , carrières

THEMATIQUES

Société
A PROPOS DES AUTEURS
Sarah Lubienski image
Sarah Lubienski

Sarah Lubienski est professeure de didactique des mathématiques à la Faculté d'éducation de l'Université de l'Indiana.

Colleen Ganley image
Colleen Ganley

Colleen Ganley est professeure de psychologie du développement et membre du Centre de recherche en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) de l'Université d'État de Floride.

Martha Makowski image
Martha Makowski

Martha Makowski est actuellement professeure adjointe de mathématiques à l'Université d'Alabama.

Populaires

1La génération Z connaît plus de burn-out professionnel que n’importe quelle autre classe d’âge et voilà pourquoi
2La Chine inonde les marchés européens, principalement parce que sa demande intérieure est volontairement en panne
3LFI ou la stratégie de l’assignation raciale de moins en moins masquée
4La cyber attaque qui fait trembler l’Etat digital français sur ses bases (et révèle à quel point l’Etat sait mal protéger les données toujours plus nombreuses qu’il collecte)
5Et si les différences d’espérance de vie entre riches et pauvres étaient surtout le produit de choix individuels plus que celui de discriminations sociales ?
6Faux putsch en vidéo : terrassé par les CGU, Macron n’est plus ami avec Facebook
7Crash démographique : la France ne pourra plus se passer d’immigration… sauf que le profil des immigrés qu’elle reçoit ne fait qu’aggraver le problème