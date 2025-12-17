CHEMINS DIVERGENTS

17 décembre 2025

Les filles et les garçons résolvent les problèmes de mathématiques différemment — avec des résultats similaires à court terme, mais des conséquences différentes à long terme

Des recherches récentes montrent que filles et garçons abordent les problèmes mathématiques de manière différente. Si ces approches aboutissent souvent aux mêmes résultats à court terme, elles peuvent produire des effets divergents sur le long terme, notamment en matière de réussite dans les mathématiques avancées et de parcours professionnels.