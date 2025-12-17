©
CHEMINS DIVERGENTS
17 décembre 2025
Les filles et les garçons résolvent les problèmes de mathématiques différemment — avec des résultats similaires à court terme, mais des conséquences différentes à long terme
Des recherches récentes montrent que filles et garçons abordent les problèmes mathématiques de manière différente. Si ces approches aboutissent souvent aux mêmes résultats à court terme, elles peuvent produire des effets divergents sur le long terme, notamment en matière de réussite dans les mathématiques avancées et de parcours professionnels.
Sarah Lubienski est professeure de didactique des mathématiques à la Faculté d'éducation de l'Université de l'Indiana.
Colleen Ganley est professeure de psychologie du développement et membre du Centre de recherche en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM) de l'Université d'État de Floride.
Martha Makowski est actuellement professeure adjointe de mathématiques à l'Université d'Alabama.
