Les programmes de psychologie positive recommandent souvent aux patients des activités comme la tenue d'un journal de gratitude (écrire quotidiennement les choses pour lesquelles on est reconnaissant) ou la réalisation de trois actes de bonté par semaine.
A SAVOIR
22 décembre 2025
Les experts en psychologie positive ne s’appliquent pas leurs propres conseils, ce qu’ils font réellement pourrait être la clef du bien-être
La psychologie positive constitue le pilier des programmes de bien-être à travers le monde. Nombreux sont ceux qui, soucieux d'améliorer leur santé mentale et de mener une vie épanouie, sont invités à suivre un programme d'activités axé sur un effort conscient pour améliorer leur bien-être.
THEMATIQUESSanté
La professeure Jolanta Burke est psychologue agréée et chercheuse primée au Centre des sciences de la santé positive de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI. Elle est directrice du master en psychologie positive appliquée (bien-être et santé), codirectrice du master en coaching de santé positive et directrice fondatrice du laboratoire de recherche « Activité positive » au RCSI. Son équipe a obtenu plus de 6 millions de livres sterling de financement auprès d'organismes tels que le programme Interreg de l'UE, le programme Erasmus+ KA220 de l'UE, la Fondation irlandaise pour la science, le Conseil irlandais de la recherche, le Conseil de la recherche en santé et d'autres encore.
