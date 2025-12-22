Les experts en psychologie positive ne s’appliquent pas leurs propres conseils, ce qu’ils font réellement pourrait être la clef du bien-être

La professeure Jolanta Burke est psychologue agréée et chercheuse primée au Centre des sciences de la santé positive de l'Université de médecine et des sciences de la santé RCSI. Elle est directrice du master en psychologie positive appliquée (bien-être et santé), codirectrice du master en coaching de santé positive et directrice fondatrice du laboratoire de recherche « Activité positive » au RCSI. Son équipe a obtenu plus de 6 millions de livres sterling de financement auprès d'organismes tels que le programme Interreg de l'UE, le programme Erasmus+ KA220 de l'UE, la Fondation irlandaise pour la science, le Conseil irlandais de la recherche, le Conseil de la recherche en santé et d'autres encore.