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Ce montage photo montre Dario Amodei, PDG d'Anthropic, et Sam Altman, PDG d'OpenAI.
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CONFIANCE AVEUGLE

9 août 2026

Les entreprises seront-elles un jour dirigées par des PDG remplacés par l’IA ?

Sam Altman imagine déjà le jour où une intelligence artificielle pourrait diriger OpenAI, tandis que d’autres dirigeants explorent des formes d’automatisation de leur propre fonction. Mais si l’IA peut optimiser des décisions et piloter des processus, peut-elle réellement remplacer un PDG ?

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MOTS-CLES

Intelligence Artificielle , innovation , entreprises , Sam Altman , OpenAI , chatGPT , patrons , chef d'entreprise , confiance , dangers , menace , Dario Amodei , Anthropic , nouvelles technologies , Grok , Claude , États-Unis , Donald Trump

THEMATIQUES

Tech & IA
A PROPOS DES AUTEURS
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Nick Butler

Nick Butler est professeur à la Stockholm Business School au sein de l'Université de Stockholm.

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Sverre Spoelstra

Sverre Spoelstra est professeur en organisation à l'Université de Lund.

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