CONFIANCE AVEUGLE

Les entreprises seront-elles un jour dirigées par des PDG remplacés par l’IA ?

Sam Altman imagine déjà le jour où une intelligence artificielle pourrait diriger OpenAI, tandis que d’autres dirigeants explorent des formes d’automatisation de leur propre fonction. Mais si l’IA peut optimiser des décisions et piloter des processus, peut-elle réellement remplacer un PDG ?