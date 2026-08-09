CONFIANCE AVEUGLE
9 août 2026
Les entreprises seront-elles un jour dirigées par des PDG remplacés par l’IA ?
Sam Altman imagine déjà le jour où une intelligence artificielle pourrait diriger OpenAI, tandis que d’autres dirigeants explorent des formes d’automatisation de leur propre fonction. Mais si l’IA peut optimiser des décisions et piloter des processus, peut-elle réellement remplacer un PDG ?
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A PROPOS DES AUTEURS
Nick Butler est professeur à la Stockholm Business School au sein de l'Université de Stockholm.
Sverre Spoelstra est professeur en organisation à l'Université de Lund.
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A PROPOS DES AUTEURS
Nick Butler est professeur à la Stockholm Business School au sein de l'Université de Stockholm.
Sverre Spoelstra est professeur en organisation à l'Université de Lund.