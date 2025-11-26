POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE

Chef d'entreprise(image d'illustration)

Chef d'entreprise(image d'illustration)

© Reuters

ATLANTICO BUSINESS

26 novembre 2025

Les entreprises françaises se resignent au déclin et n’attendent rien des six prochains mois

Selon le baromètre annuel du cabinet Arc/Ifop, 90 % des entreprises interrogées ne prévoient aucune croissance de leur activité dans les 6 prochain mois.

Photo of Jean-Marc Sylvestre
Jean-Marc Sylvestre Go to Jean-Marc Sylvestre page

4 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

business , entreprises , pessimisme , baromètre ifop , Budget , Cabinet ARC , Budget , Sébastien Lecornu

THEMATIQUES

Business
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre image
Jean-Marc Sylvestre

Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.

Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.