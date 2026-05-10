MENACE EXISTENTIELLE
10 mai 2026
Les Émirats, cette success story qui fait enrager les Islamistes d’Iran et d’ici…
En quelques décennies, les Émirats arabes unis se sont imposés comme un modèle singulier dans le monde arabe. Cette réussite émiratie dérange autant Téhéran que certains courants de la gauche radicale occidentale.
13 min de lecture
MOTS-CLESMohammed ben Zayed Al Nahyane , Mohammed bin Zayed Al Nahyan , Emirats Arabes Unis , Moyen-Orient , Liban , Israël , États-Unis , partenariat , diplomatie , Arabie Saoudite , Mohammed ben Salmane , frappes , drones , Iran , régime iranien , Hezbollah , gauche radicale , terrorisme , chiites , sunnites
THEMATIQUESInternational
Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).
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Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).