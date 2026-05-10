POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président français Emmanuel Macron rencontre le président des Émirats arabes unis, le cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan, lors d'une visite au musée national Zayed à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis, le 21 décembre 2025.
See image caption
See copyright

MENACE EXISTENTIELLE

10 mai 2026

Les Émirats, cette success story qui fait enrager les Islamistes d’Iran et d’ici…

En quelques décennies, les Émirats arabes unis se sont imposés comme un modèle singulier dans le monde arabe. Cette réussite émiratie dérange autant Téhéran que certains courants de la gauche radicale occidentale.

Photo of Emmanuel Razavi
Emmanuel Razavi Go to Emmanuel Razavi page

13 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

Mohammed ben Zayed Al Nahyane , Mohammed bin Zayed Al Nahyan , Emirats Arabes Unis , Moyen-Orient , Liban , Israël , États-Unis , partenariat , diplomatie , Arabie Saoudite , Mohammed ben Salmane , frappes , drones , Iran , régime iranien , Hezbollah , gauche radicale , terrorisme , chiites , sunnites

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Razavi image
Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).

Populaires

1Et si la féminosphère était devenue le pire facteur de fracture des sociétés occidentales ?
2Réchauffement climatique : le GIEC revoit ses prévisions à la baisse et voilà ce que cela signifie vraiment
3Méthode Milei : l’Argentine voit sa note de crédit réévaluée… à la hausse
4Chute des niveaux scolaires : la double malédiction infligée par la pédagogie progressiste aux enfants français
5Bienvenue dans l’ère du techno-féodalisme : les patrons d’OpenAI et Anthropic publient leur vision (perturbante...) du futur
6Laeticia Hallyday se fait euro-choyer, Laetitia Casta se recase; Rihanna & Asap Rocky s’empétardent; Natalie Portman s’émily-in-parise; Harry Styles chauffe du bassin, Emily Ratajkowski du décolleté; Public voit le Prince Harry capillimplanté
7Manque de sincérité dans les comptes publics : le rapport sur les retraites qui met les points sur les i