L'OFFENSIVE

Les données économiques régionales publiées en Chine montrent un discret mais puissant virage industriel

Depuis plus de dix ans, la Chine déroule une stratégie industrielle méthodique pour s'imposer dans les secteurs technologiques les plus stratégiques. Intelligence artificielle, semi-conducteurs, robotique : pour Jean-Luc Demarty, les premiers résultats sont déjà visibles et constituent un sérieux signal d'alerte pour les économies occidentales, en particulier l'Europe.