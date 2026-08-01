L'OFFENSIVE
1 août 2026
Les données économiques régionales publiées en Chine montrent un discret mais puissant virage industriel
Depuis plus de dix ans, la Chine déroule une stratégie industrielle méthodique pour s'imposer dans les secteurs technologiques les plus stratégiques. Intelligence artificielle, semi-conducteurs, robotique : pour Jean-Luc Demarty, les premiers résultats sont déjà visibles et constituent un sérieux signal d'alerte pour les économies occidentales, en particulier l'Europe.
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Jean-Luc Demarty est ancien Directeur Général du Commerce Extérieur de la Commission Européenne (2011-2019), ancien Directeur Général Adjoint et Directeur Général de l'Agriculture de la Commission Européenne (2000-2010) et ancien Conseiller au cabinet de Jacques Delors (1981-1984; 1988-1995).
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