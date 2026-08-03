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Les difficultés financières peuvent laisser une empreinte durable sur le cerveau, révèle une étude menée sur 80 ans

Une étude menée pendant près de 80 ans sur une cohorte britannique révèle que les difficultés financières persistantes pourraient laisser une trace durable sur le cerveau. Si elle ne permet pas d’établir un lien de causalité direct, cette recherche montre une association entre précarité prolongée, performances cognitives plus faibles et marqueurs de vieillissement cérébral accéléré. Un résultat qui souligne le poids du stress économique sur la santé à long terme.