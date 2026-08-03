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Les salariés ne croient plus qu’un travail acharné leur permettent de garantir leur sécurité financière. (Image d'illustration)
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ARGENT

3 août 2026

Les difficultés financières peuvent laisser une empreinte durable sur le cerveau, révèle une étude menée sur 80 ans 

Une étude menée pendant près de 80 ans sur une cohorte britannique révèle que les difficultés financières persistantes pourraient laisser une trace durable sur le cerveau. Si elle ne permet pas d’établir un lien de causalité direct, cette recherche montre une association entre précarité prolongée, performances cognitives plus faibles et marqueurs de vieillissement cérébral accéléré. Un résultat qui souligne le poids du stress économique sur la santé à long terme.

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santé , santé mentale , argent , finance , dettes , famille , dégradations , inquiétudes , risques , impact , Étude , étude scientifique , cerveau

THEMATIQUES

Finance
A PROPOS DES AUTEURS
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Jacques Wels

Jacques Wels est chercheur principal à l'Unité pour la santé et le vieillissement tout au long de la vie (Unit for Lifelong Health & Ageing) à UCL.

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