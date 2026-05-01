DELINQUANCE ET INSECURITE
1 mai 2026
Les crimes sexuels augmentent en Europe, bien plus à l’Ouest qu’à l’Est
Les violences sexuelles sont en hausse en Europe, selon de nouvelles données d’Eurostat qui révèlent une progression continue des infractions et des écarts marqués entre l’Ouest et l’Est du continent.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.
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Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.