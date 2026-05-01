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Blurred backgroundDes policiers patrouillent dans le quartier des Capucins à Bordeaux lors d'une opération de sécurité, le 27 avril 2026.
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DELINQUANCE ET INSECURITE

1 mai 2026

Les crimes sexuels augmentent en Europe, bien plus à l’Ouest qu’à l’Est

Les violences sexuelles sont en hausse en Europe, selon de nouvelles données d’Eurostat qui révèlent une progression continue des infractions et des écarts marqués entre l’Ouest et l’Est du continent.

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MOTS-CLES

europe , délinquance , violences sexuelles , agressions , viols , délinquants , criminalité , insécurité , Union européenne , Pologne , Hongrie , Allemagne , Autriche , Italie , France , Espagne , Portugal , Femmes , migrants , réfugiés , frontières

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
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Zoltán Kottász

Zoltán Kottász est journaliste pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Il a travaillé pendant de nombreuses années comme journaliste et comme rédacteur en chef du service étranger du quotidien hongrois Magyar Nemzet. Il s'intéresse principalement à la politique européenne.

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