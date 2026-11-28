Sabine est actrice pornographique. Elle est convoquée par la principale du collège de son fils car une vidéo circule parmi les élèves. L’adolescent, Mathieu, devient la cible d’un harcèlement. Elle décide de se venger sans prêter attention aux consignes de la hiérarchie scolaire qui lui intime de ne pas s’en mêler. Avec l’aide d’un collègue-acteur X, elle plonge dans les arcanes d’une société corrompue.

Aymeric Patricot sait de livre en livre créer des scénarios impeccables où s’agrègent des personnages intéressants, auxquels le lecteur s’attache. Cette actrice porno, libre, bravache, assumant son métier, se retrouve confrontée malgré elle au harcèlement scolaire de son fils. Elle est sur plusieurs fronts ; pourtant, elle livre un courage hors-pair dans toutes les situations difficiles qu’elle rencontre.

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