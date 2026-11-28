CHRONIQUE LITTERAIRE
28 novembre 2026
« Les Crapules » de Aymeric Patricot
Avec Les Crapules, Aymeric Patricot signe un polar social noir et incisif autour du harcèlement scolaire, de la culpabilité sociale et des hypocrisies contemporaines. Lorsque Sabine, actrice pornographique, voit son fils devenir la cible d'une meute, elle décide de prendre les choses en main, quitte à bousculer les institutions et à révéler les compromissions d'une société qui préfère souvent sauver les apparences plutôt que les victimes.
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Sabine est actrice pornographique. Elle est convoquée par la principale du collège de son fils car une vidéo circule parmi les élèves. L’adolescent, Mathieu, devient la cible d’un harcèlement. Elle décide de se venger sans prêter attention aux consignes de la hiérarchie scolaire qui lui intime de ne pas s’en mêler. Avec l’aide d’un collègue-acteur X, elle plonge dans les arcanes d’une société corrompue.
Aymeric Patricot sait de livre en livre créer des scénarios impeccables où s’agrègent des personnages intéressants, auxquels le lecteur s’attache. Cette actrice porno, libre, bravache, assumant son métier, se retrouve confrontée malgré elle au harcèlement scolaire de son fils. Elle est sur plusieurs fronts ; pourtant, elle livre un courage hors-pair dans toutes les situations difficiles qu’elle rencontre.
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Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).
Laurence Biava est écrivain, et agent d'auteurs et d'artistes. Dernier ouvrage paru : "Le goût des bibliothèques" (Mercure de France).