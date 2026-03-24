SANTE A DEUX
24 mars 2026
Les couples partagent 30 % de leur microbiote intestinal et ce n’est pas forcément bon pour la santé
Lorsque vous vivez avec un partenaire, vous pourriez partager bien plus que le même domicile, le même mode de vie et les mêmes centres d’intérêt. Vous pourriez aussi partager divers organismes microscopiques qui vivent sur vous et en vous.
4 min de lecture
MOTS-CLESSanté , microbiote , couple
THEMATIQUESSanté
Conor Meehan est professeur associé de bioinformatique microbienne, Université de Nottingham Trent.
Janelle Mwerinde est chercheuse doctorante spécialisée dans le microbiome cutané et son rôle dans les affections dermatologiques, avec un intérêt particulier pour le syndrome de la peau sensible.
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Conor Meehan est professeur associé de bioinformatique microbienne, Université de Nottingham Trent.
Janelle Mwerinde est chercheuse doctorante spécialisée dans le microbiome cutané et son rôle dans les affections dermatologiques, avec un intérêt particulier pour le syndrome de la peau sensible.