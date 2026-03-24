SANTE A DEUX

24 mars 2026

Les couples partagent 30 % de leur microbiote intestinal et ce n’est pas forcément bon pour la santé

Lorsque vous vivez avec un partenaire, vous pourriez partager bien plus que le même domicile, le même mode de vie et les mêmes centres d’intérêt. Vous pourriez aussi partager divers organismes microscopiques qui vivent sur vous et en vous.