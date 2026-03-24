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Un couple de jeunes mariés s'embrasse le 14 avril 2014 sur la place du Trocadéro à Paris.
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SANTE A DEUX

24 mars 2026

Les couples partagent 30 % de leur microbiote intestinal et ce n’est pas forcément bon pour la santé

Lorsque vous vivez avec un partenaire, vous pourriez partager bien plus que le même domicile, le même mode de vie et les mêmes centres d’intérêt. Vous pourriez aussi partager divers organismes microscopiques qui vivent sur vous et en vous.

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MOTS-CLES

Santé , microbiote , couple

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Conor Meehan

Conor Meehan est professeur associé de bioinformatique microbienne, Université de Nottingham Trent.

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Janelle Mwerinde
Chercheuse doctorante

Janelle Mwerinde est chercheuse doctorante spécialisée dans le microbiome cutané et son rôle dans les affections dermatologiques, avec un intérêt particulier pour le syndrome de la peau sensible.