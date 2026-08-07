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Un visiteur prend un selfie avec un chat lors de l'Exposition féline de Hong Kong.
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COMPORTEMENT DES FELINS

7 août 2026

Les chats deviennent-ils plus dociles, ou sont-ce les humains qui changent ?

Longtemps considérés comme des animaux indépendants, voire distants, les chats occupent aujourd’hui une place centrale dans les foyers humains. Mais cette évolution vient-elle d’une transformation progressive de l’animal lui-même ou d’un changement profond de notre rapport aux compagnons domestiques ?

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MOTS-CLES

Animaux , chats , comportements , félins , animaux de compagnie , propriétaires , comportement animal , tendances , réseaux sociaux , humains

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Grace Carroll

Grace Carroll est maître de conférences en bien-être et comportement animal à l'École de psychologie de l'Université Queen's de Belfast. Elle est titulaire d'une licence en psychologie appliquée avec mention très bien (2011) et d'une maîtrise en comportement et bien-être animal avec distinction (2012). En 2017, elle a obtenu un doctorat en sciences du bien-être des animaux d'élevage.

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