POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président français Emmanuel Macron accueille la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen avant une réunion au palais de l'Élysée à Paris, le 22 juillet 2026.
See image caption
See copyright

CITOYEN DU VASTE MONDE

12 août 2026

Les carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : "Je suis un Everywhere. C’est-à-dire un Français !" - Episode 5

Dans ce cinquième épisode de ses « carnets apocryphes », Emmanuel Macron imagine le récit de son rapport à la France et à l’Europe. Entre universalisme, mémoire nationale, immigration, laïcité et construction européenne, le président fictivement mis en scène revendique une vision de la France comme « nation universelle » et de l’Europe comme prolongement de la puissance française.

Photo of Nicolas De Nerlande
Nicolas De Nerlande Go to Nicolas De Nerlande page

10 min de lecture

0:00min
Google Ajouter Atlantico en favori sur Google
100%

MOTS-CLES

Emmanuel Macron , politique-fiction , Elysée , démocratie , France , échec , difficulté , crise , Opposition , élection présidentielle de 2027 , europe , Union européenne

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Nicolas De Nerlande image
Nicolas De Nerlande

Nicolas de Nerlande est un contributeur dans La Nouvelle Revue Politique.

Populaires

1Annulation de la dette détenue par les banques centrales : là où Jean-Luc Mélenchon a… 100% raison, là où il a 1000 fois tort
2Foxtrot, la fabrique iranienne des ados tueurs : "des Kleenex, utilisés une fois, puis jetés"
3Le fiasco du "tout électrique" allemand : quand l'État dépense des milliards pour rien
4Séisme au Japon : comment la chaleur extrême a transformé un tremblement de terre en une seconde catastrophe
5"Spoil system" à la française : et dans le match Attal vs Bayrou, Mélenchon et les autres, avantage à…
6Les Français moins riches que la moyenne européenne pour la 3e année consécutive : jusqu'où ira le grand déclassement ?
7Et si on disposait bientôt de la technologie nécessaire pour atteindre d'autres systèmes stellaires ?