CITOYEN DU VASTE MONDE

Les carnets apocryphes d’Emmanuel Macron : "Je suis un Everywhere. C’est-à-dire un Français !" - Episode 5

Dans ce cinquième épisode de ses « carnets apocryphes », Emmanuel Macron imagine le récit de son rapport à la France et à l’Europe. Entre universalisme, mémoire nationale, immigration, laïcité et construction européenne, le président fictivement mis en scène revendique une vision de la France comme « nation universelle » et de l’Europe comme prolongement de la puissance française.