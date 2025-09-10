Internationalil y a 5 heures
Pression maximale
Les bombardements russes massifs sur l’Ukraine finiront-ils par briser la volonté de résistance des Ukrainiens ?
Avec plus de 800 engins tirés, la Russie signe son raid le plus massif et franchit un palier en visant le quartier des ambassades et un pont sur le Dniepr. La saturation des défenses accroît les dégâts mais les pertes restent limitées, le signal est d’abord politique. Chaîne de commandement dispersée, autorités abritées, société civile mobilisée et production de drones relancée : la capacité de résistance ukrainienne demeure élevée malgré la pression.