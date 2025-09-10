Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 30 août au 5 septembre

Internationalil y a 5 heures
Vladimir Poutine. (Image d'illustration)
© MIKHAIL METZEL / AFP
Pression maximale

Les bombardements russes massifs sur l’Ukraine finiront-ils par briser la volonté de résistance des Ukrainiens ?

Avec plus de 800 engins tirés, la Russie signe son raid le plus massif et franchit un palier en visant le quartier des ambassades et un pont sur le Dniepr. La saturation des défenses accroît les dégâts mais les pertes restent limitées, le signal est d’abord politique. Chaîne de commandement dispersée, autorités abritées, société civile mobilisée et production de drones relancée : la capacité de résistance ukrainienne demeure élevée malgré la pression.

avec Viatcheslav Avioutskii
author imageViatcheslav Avioutskii

Viatcheslav Avioutskii est spécialiste des relations internationales et de la stratégie des affaires internationales. Ses domaines d’expertise s’orientent principalement vers l’Europe centrale et l’Europe de l’Est, plus précisément la Russie et l’Ukraine. 

En matière de recherche, ses centres d’intérêt vont aux facteurs de l’investissement direct à l’étranger, aux regroupements régionaux en matière d’innovation et de gouvernance institutionnelle. 

En tant que professeur, Viatcheslav Avioutskii enseigne l’environnement international des affaires et son impact sur la prise de décision des entreprises multinationales qui opèrent dans le contexte hautement instable des pays émergents ou en transition. 

Il dispose d’un double doctorat, l’un en géographie (géopolitique) obtenu à l’Université Paris 8 en 2003,  l’autre en Business soutenu à l’Université Lyon 3 en 2012. Il est également habilité à diriger des recherches (HDR 2017).

