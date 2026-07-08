INNOVATION
8 juillet 2026
Les batteries à flux, qui stockent l'énergie sous forme liquide, pourraient accélérer la transition écologique
L'exploitation de ressources renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire est essentielle à la transition écologique. Toutefois, ces énergies sont intermittentes et imprévisibles : il est impossible de commander le vent ou le soleil.
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THEMATIQUESScience
Le Dr Josh J. Bailey est titulaire d'une bourse « Vice-Chancellor’s Illuminate » au sein de l'École de chimie et de génie chimique de l'Université Queen's de Belfast (QUB) ; il a fondé son groupe de recherche début 2024, en se concentrant sur le stockage électrochimique de l'énergie.
Le Dr O’Connor est chercheur au sein de l’École de chimie et de génie chimique de l’Université Queen’s de Belfast (QUB) ; ses travaux portent sur le génie électrochimique, la reproductibilité, le stockage d’énergie à faible coût, l’impression 3D et le matériel de recherche en open source.
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Le Dr Josh J. Bailey est titulaire d'une bourse « Vice-Chancellor’s Illuminate » au sein de l'École de chimie et de génie chimique de l'Université Queen's de Belfast (QUB) ; il a fondé son groupe de recherche début 2024, en se concentrant sur le stockage électrochimique de l'énergie.
Le Dr O’Connor est chercheur au sein de l’École de chimie et de génie chimique de l’Université Queen’s de Belfast (QUB) ; ses travaux portent sur le génie électrochimique, la reproductibilité, le stockage d’énergie à faible coût, l’impression 3D et le matériel de recherche en open source.