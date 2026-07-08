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Les batteries lithium-ion équipent nos téléphones, ordinateurs portables et véhicules électriques. Cependant, cette technologie repose sur des matériaux coûteux et géographiquement concentrés, comme le lithium et le cobalt.
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INNOVATION

8 juillet 2026

Les batteries à flux, qui stockent l'énergie sous forme liquide, pourraient accélérer la transition écologique

L'exploitation de ressources renouvelables telles que l'énergie éolienne et solaire est essentielle à la transition écologique. Toutefois, ces énergies sont intermittentes et imprévisibles : il est impossible de commander le vent ou le soleil.

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MOTS-CLES

batterie à flux , énergie , batteries lithium-ion , stockage , environnement

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Joshua James Bailey

Le Dr Josh J. Bailey est titulaire d'une bourse « Vice-Chancellor’s Illuminate » au sein de l'École de chimie et de génie chimique de l'Université Queen's de Belfast (QUB) ; il a fondé son groupe de recherche début 2024, en se concentrant sur le stockage électrochimique de l'énergie.

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Hugh O'Connor

Le Dr O’Connor est chercheur au sein de l’École de chimie et de génie chimique de l’Université Queen’s de Belfast (QUB) ; ses travaux portent sur le génie électrochimique, la reproductibilité, le stockage d’énergie à faible coût, l’impression 3D et le matériel de recherche en open source.