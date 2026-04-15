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Un Koweïtien adepte de la foi baha'ie lit le livre saint, « Al-Kitab al-Aqdas », lors d'une séance de prière avant le début du jeûne à Koweït City, le 28 février 2018. Image d'illustration
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SILENCE

15 avril 2026

Les Baháís, cette minorité iranienne dont personne ne parle, et qui endure de terribles persécutions en Iran

Hiram Bouteiller est responsable des droits humains au sein du Bureau des affaires extérieures des Baháís de France (BAEBF), une organisation qui défend les droits des bahá’ís dans les pays où ils sont opprimés. Il témoigne des crimes contre l’humanité dont sont victimes les fidèles de cette religion monothéiste née au XIXème siècle en Iran. Il alerte aussi sur le sort de Peyvand Naimi, arrêté il y a deux mois, et sur celui de son cousin Borna Naimi. Les deux hommes ont subi des simulacres d'exécution et des actes de torture. Ils encourent désormais la peine de mort.

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MOTS-CLES

Iran , Minorités religieuses , Baháís , République islamique , Hiram Bouteiller , crimes contre l'humanité

THEMATIQUES

International
A PROPOS DES AUTEURS
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Emmanuel Razavi

Emmanuel Razavi est grand reporter, spécialiste du Moyen-Orient. Il collabore notamment avec Paris Match, Figaro-Magazine, Franc-Tireur, Atlantico, Politique Internationale, Écran de Veille et Valeurs Actuelles. Il a réalisé plusieurs documentaires sur les groupes islamistes au Moyen-Orient, diffusés sur Arte, Planète et M6, qui ont eu un large retentissement. Auteur d’une dizaine d’ouvrages, son dernier livre, « La Pieuvre de Téhéran » (Cerf, 2025), révèle les ingérences et les réseaux d’espionnage de la République islamique d’Iran en France et en Europe. Il intervient régulièrement sur les ondes d’Europe 1, Sud Radio, LCI et CNews, pour parler du Moyen-Orient et de l’Iran. Il est diplômé en géopolitique et relations internationales (IEP).