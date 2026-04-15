SILENCE

15 avril 2026

Les Baháís, cette minorité iranienne dont personne ne parle, et qui endure de terribles persécutions en Iran

Hiram Bouteiller est responsable des droits humains au sein du Bureau des affaires extérieures des Baháís de France (BAEBF), une organisation qui défend les droits des bahá’ís dans les pays où ils sont opprimés. Il témoigne des crimes contre l’humanité dont sont victimes les fidèles de cette religion monothéiste née au XIXème siècle en Iran. Il alerte aussi sur le sort de Peyvand Naimi, arrêté il y a deux mois, et sur celui de son cousin Borna Naimi. Les deux hommes ont subi des simulacres d'exécution et des actes de torture. Ils encourent désormais la peine de mort.