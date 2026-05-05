ENQUETE

5 mai 2026

Les aveugles de naissance ne deviennent jamais schizophrènes et voilà ce que cela révèle

En 1950, deux chercheurs ont remarqué quelque chose qui ne collait pas vraiment. Hector Chevigny, un écrivain qui avait perdu la vue à l’âge adulte, et la psychologue Sydell Braverman étudiaient la vie psychologique des personnes aveugles lorsqu’ils sont tombés sur un schéma intrigant : la schizophrénie, une maladie mentale grave touchant des individus dans pratiquement toutes les sociétés connues, semblait totalement absente chez les personnes aveugles de naissance.