DECISION ATTENDUE

12 novembre 2025

Les athlètes nées hommes vont-elles enfin être exclues des épreuves olympiques féminines ?

Alors que le débat sur la participation des athlètes transgenres dans les compétitions féminines s’intensifie, le Comité international olympique semble enfin prêt à placer la sécurité et l’équité des femmes au-dessus des considérations idéologiques, avec un nouveau règlement attendu pour les Jeux de Los Angeles 2028.