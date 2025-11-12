L'Algérienne Imane Khelif, médaillée d'or, accusée d'être un homme, pose sur le podium lors de la cérémonie de remise des médailles de la finale de boxe féminine des 66 kg aux Jeux olympiques de Paris 2024, au stade Roland-Garros, à Paris, le 9 août 2024.
DECISION ATTENDUE
12 novembre 2025
Les athlètes nées hommes vont-elles enfin être exclues des épreuves olympiques féminines ?
Alors que le débat sur la participation des athlètes transgenres dans les compétitions féminines s’intensifie, le Comité international olympique semble enfin prêt à placer la sécurité et l’équité des femmes au-dessus des considérations idéologiques, avec un nouveau règlement attendu pour les Jeux de Los Angeles 2028.
