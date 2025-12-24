POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundUn agriculteur pulvérise son champ de betteraves avec des produits phytosanitaires le 3 septembre 2013 à Godewaersvelde, dans le nord de la France.

©

Un agriculteur pulvérise son champ de betteraves avec des produits phytosanitaires le 3 septembre 2013 à Godewaersvelde, dans le nord de la France.

MADE IN EU

24 décembre 2025

Les agriculteurs européens paient lourdement le prix de la politique européenne en matière d'engrais

La hausse des prix des engrais, alimentée par les sanctions et la réglementation bruxelloise, comprime les marges agricoles, réduit les rendements et fait grimper les prix alimentaires dans toute l'UE.

Photo of Javier Villamor
Javier Villamor Go to Javier Villamor page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

agriculteurs , manifestations , engrais , Union Européenne , sanctions , droits de douane

THEMATIQUES

Europe
A PROPOS DES AUTEURS
Javier Villamor image
Javier Villamor

Javier Villamor est un journaliste et analyste espagnol. Basé à Bruxelles, il couvre les affaires de l'OTAN et de l'UE sur europeanconservative.com. Javier a plus de 17 ans d'expérience dans les domaines de la politique internationale, de la défense et de la sécurité. Il travaille également en tant que consultant et fournit des informations stratégiques sur les affaires mondiales et les dynamiques géopolitiques.

Populaires

1Cette étude qui montre que plus l’IA devient intelligente, moins elle risque de remplacer totalement nos emplois
2Ces assassinats de généraux russes qui pourraient bien cacher plus que de simples opérations ukrainiennes
3L’Europe face à l’un des pires contextes économiques de son histoire : euro au plus haut, naïveté commerciale, productivité relative en chute
4Transferts sociaux et (supposées) inégalités face à l’impôt : le graphique qui résume la réalité française en un coup d’œil
5Contrôle de l’âge sur les sites pornos : les mineurs contournent, les adultes lâchent l’affaire
6République au bord de la crise de nerfs : cette nouvelle France que révèle la tempête autour de la commission sur l’audiovisuel public
7Fonds publics et flou artistique à Paris : Anne Hidalgo pourra-t-elle échapper à la justice ?