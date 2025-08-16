Alimentation trouble

Les additifs alimentaires peuvent-ils causer des symptômes du TDAH ?

Le projet américain de sortir huit colorants de l’alimentation ravive une polémique ancienne. Si l’OEHHA a pointé des effets possibles chez des enfants sensibles, l’EFSA ne voit que des preuves limitées et les facteurs confondants abondent, des régimes ultra-transformés à la précarité. Des essais de « few-foods diet » montrent un bénéfice chez une minorité, d’où l’intérêt d’approches ciblées plutôt que d’un bannissement généralisé. Prudence et accompagnement médical restent la règle, chaque enfant réagissant différemment.