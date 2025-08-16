Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Les additifs alimentaires peuvent-ils causer des symptômes du TDAH ?

Le projet américain de sortir huit colorants de l’alimentation ravive une polémique ancienne. Si l’OEHHA a pointé des effets possibles chez des enfants sensibles, l’EFSA ne voit que des preuves limitées et les facteurs confondants abondent, des régimes ultra-transformés à la précarité. Des essais de « few-foods diet » montrent un bénéfice chez une minorité, d’où l’intérêt d’approches ciblées plutôt que d’un bannissement généralisé. Prudence et accompagnement médical restent la règle, chaque enfant réagissant différemment.

Professeur émérite (sciences humaines et de la santé), Faculté de médecine, de la santé et des sciences de la vie, Université de Swansea

