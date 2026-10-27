MAIS QUI OSE LE DIRE ?

Les 3 statistiques qui éclairent l’impasse politique et économique dans laquelle s’enfonce la France

Trois quarts des dépenses sociales vont aux plus de 60 ans, leur patrimoine net dépasse d’environ 30 % celui des actifs, et aucun candidat à la présidentielle ne veut s’y attaquer, de peur de perdre le vote des retraités. Pour Nicolas Laine, la France devra pourtant ajuster ses comptes dès septembre 2027, sous le regard des marchés. Mais ce ne sera pas au nom d’un rééquilibrage entre générations : la contrainte financière l’imposera seule, sans que le débat ait eu lieu.