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Le pape Léon XIV salue la foule depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre pendant la prière de l'Angélus au Vatican, le 25 janvier 2026.
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SAINT-PERE

16 avril 2026

Léon XIV ou le bilan totalement sous estimé de la première année d’un pontificat discret

Léon XIV cultive un style discret et prudent, tranchant avec son prédécesseur François.

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MOTS-CLES

léon XIV , pape , pontificat , bilan , Etats-Unis , Donald Trump , Vatican , Catholiques

THEMATIQUES

Religion
A PROPOS DES AUTEURS
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Bernard Lecomte

Ancien grand reporter à La Croix et à L'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, Bernard Lecomte est un des meilleurs spécialistes du Vatican. Ses livres sur le sujet font autorité, notamment sa biographie de Jean-Paul II qui fut un succès mondial. Il a publié Tous les secrets du Vatican chez Perrin et France-Vatican : Deux siècles de guerre secrète (Perrin, 2024). 