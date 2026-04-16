SAINT-PERE
16 avril 2026
Léon XIV ou le bilan totalement sous estimé de la première année d’un pontificat discret
Léon XIV cultive un style discret et prudent, tranchant avec son prédécesseur François.
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THEMATIQUESReligion
Ancien grand reporter à La Croix et à L'Express, ancien rédacteur en chef du Figaro Magazine, Bernard Lecomte est un des meilleurs spécialistes du Vatican. Ses livres sur le sujet font autorité, notamment sa biographie de Jean-Paul II qui fut un succès mondial. Il a publié Tous les secrets du Vatican chez Perrin et France-Vatican : Deux siècles de guerre secrète (Perrin, 2024).
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