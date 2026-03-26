POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Le président de l'Association des maires de France (AMF), David Lisnard, prononce un discours lors du 107e Congrès des maires au centre de congrès Paris Expo Porte de Versailles à Paris, le 20 novembre 2025.
See image caption
See copyright

VERS UN TOURNANT ?

26 mars 2026

Lendemains de municipales : le moment Lisnard

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, annonce son départ des Républicains, estimant «ne plus rien avoir à faire» dans le parti. Entretien avec Christophe de Voogd, conseiller de David Lisnard.

Photo of Christophe de Voogd
Christophe de Voogd Go to Christophe de Voogd page

5 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

David Lisnard , Nouvelle énergie , Les Républicains , élections municipales de 2026 , LR , Association des maires de France , manifeste libéral

THEMATIQUES

Politique
A PROPOS DES AUTEURS
Christophe de Voogd image
Christophe de Voogd

Christophe de Voogd est historien, spécialiste de rhétorique politique et président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondapol. Son dernier ouvrage publié est Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen (Fondapol, 2024).

Populaires

1Guerre en Iran : cette méga crise économique qu’on ne voit pas venir derrière le fracas de la guerre en iran
2Ce clash au Conseil constitutionnel qui jette une lumière crue sur la (si) grande politisation des Sages du Palais-Royal
3Moqueries, insultes et menaces : les nouveaux élus LFI ont la victoire mauvaise
4Comment la Chine s’est prise de passion pour ces auteurs antiques que nous délaissons
5Enquête contre l’ex-patron de Frontex : protéger les frontières de l’UE relève-t-il vraiment de la complicité de crime contre l’humanité
6Monter le son aussi fort que Mélenchon… mais en gagnant les élections ? Mode d’emploi pour la droite
7Vers un tournant dans la guerre en Ukraine ? Ce que le recul des troupes Russes face à la pression ukrainienne révèle vraiment