VERS UN TOURNANT ?
26 mars 2026
Lendemains de municipales : le moment Lisnard
David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, annonce son départ des Républicains, estimant «ne plus rien avoir à faire» dans le parti. Entretien avec Christophe de Voogd, conseiller de David Lisnard.
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Christophe de Voogd est historien, spécialiste de rhétorique politique et président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondapol. Son dernier ouvrage publié est Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen (Fondapol, 2024).
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Christophe de Voogd est historien, spécialiste de rhétorique politique et président du Conseil scientifique et d'évaluation de la Fondapol. Son dernier ouvrage publié est Victoire populiste aux Pays-Bas, spécificité nationale ou paradigme européen (Fondapol, 2024).