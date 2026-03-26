VERS UN TOURNANT ?

26 mars 2026

Lendemains de municipales : le moment Lisnard

David Lisnard, maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, annonce son départ des Républicains, estimant «ne plus rien avoir à faire» dans le parti. Entretien avec Christophe de Voogd, conseiller de David Lisnard.