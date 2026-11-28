Atlantico : Les Espagnols votent dimanche pour des élections générales anticipées, convoquées par Pedro Sánchez après le blocage de ses textes sur le logement. Le Millénaire a construit un modèle de prévision pour ce scrutin. Que dit-il à trois jours du vote, et quel scénario vous paraît le plus probable ?

Pierre Clairé et William Thay : Notre forecast repose sur 46 sondages venant de 18 instituts qui ont traité les élections anticipées (depuis mardi, les sondages sont interdits de publication par la loi électorale espagnole, mais des sondages sont publiés par le biais de journaux étrangers afin de contourner cette obligation) et 20 000 simulations. Nous prenons en compte la répartition des sièges à la proportionnelle d'Hondt dans 52 circonscriptions (Madrid étant la première en termes de sièges, Ceuta et Melilla arrivant en dernier). Ainsi selon les simulations, le PP et Vox obtiennent la majorité absolue dans 75 simulations sur 100, contre 88 le 6 octobre, ce qui montre bien que la précampagne et la campagne ont eu un effet ici. Raisonnons en termes de médianes pour donner une estimation de sièges. Après ces différentes simulations, le PP est donné devant avec 125 sièges, le PSOE suit avec 115 sièges, enfin Vox en obtient 64.