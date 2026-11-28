ELECTIONS EN ESPAGNE
28 novembre 2026
Législatives espagnoles : ce que les modèles prévoient à la veille du scrutin
À la veille des élections législatives anticipées en Espagne, les projections du Millénaire dessinent une possible alternance au profit du Parti populaire (PP) et de Vox. La droite dispose de 75 % de chances d'obtenir la majorité absolue. Mais entre une remontée du PSOE, des incertitudes sur les derniers sièges et le rôle décisif des indépendantistes de Junts, l'issue du scrutin reste ouverte.
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Atlantico : Les Espagnols votent dimanche pour des élections générales anticipées, convoquées par Pedro Sánchez après le blocage de ses textes sur le logement. Le Millénaire a construit un modèle de prévision pour ce scrutin. Que dit-il à trois jours du vote, et quel scénario vous paraît le plus probable ?
Pierre Clairé et William Thay : Notre forecast repose sur 46 sondages venant de 18 instituts qui ont traité les élections anticipées (depuis mardi, les sondages sont interdits de publication par la loi électorale espagnole, mais des sondages sont publiés par le biais de journaux étrangers afin de contourner cette obligation) et 20 000 simulations. Nous prenons en compte la répartition des sièges à la proportionnelle d'Hondt dans 52 circonscriptions (Madrid étant la première en termes de sièges, Ceuta et Melilla arrivant en dernier). Ainsi selon les simulations, le PP et Vox obtiennent la majorité absolue dans 75 simulations sur 100, contre 88 le 6 octobre, ce qui montre bien que la précampagne et la campagne ont eu un effet ici. Raisonnons en termes de médianes pour donner une estimation de sièges. Après ces différentes simulations, le PP est donné devant avec 125 sièges, le PSOE suit avec 115 sièges, enfin Vox en obtient 64.
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MOTS-CLESEspagne , élections , Vote , résultats , Pedro Sánchez , Vox , PSOE , défaite , prévisions , prédiction , sondage , projections , modèle prédictif , Logement , immigration , démocratie , Espagnols , citoyens , électeurs , taux de participation , abstention , Pierre Clairé , William Thay , le millénaire , Alberto Núñez Feijóo
THEMATIQUESPolitique
Pierre Clairé, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des questions internationales et européennes et auteur du rapport “Pourquoi Javier Milei gagne en Argentine ?”
William Thay est président du Millénaire, think tank gaulliste spécialisé en politiques publiques.
Pierre Clairé, Directeur adjoint des Etudes du Millénaire, spécialiste des questions internationales et européennes et auteur du rapport “Pourquoi Javier Milei gagne en Argentine ?”
William Thay est président du Millénaire, think tank gaulliste spécialisé en politiques publiques.