POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Un homme porte un enfant au-dessus de la foule lors d'une foire dans un temple, le deuxième jour du Nouvel An lunaire du Serpent à Pékin, le 30 janvier 2025.

©

Un homme porte un enfant au-dessus de la foule lors d'une foire dans un temple, le deuxième jour du Nouvel An lunaire du Serpent à Pékin, le 30 janvier 2025.

CHUTE DE LA NATALITE

23 janvier 2026

L’effondrement démographique chinois se creuse et ses premiers effets économiques sont déjà là

La démographie chinoise atteint son niveau le plus bas depuis 1947, avec environ 5,6 naissances pour 1000 habitants en 2025.

Photo of Emmanuel Lincot
Emmanuel Lincot Go to Emmanuel Lincot page

6 min de lecture

A PROPOS DES AUTEURS
Emmanuel Lincot image
Emmanuel Lincot

Professeur à l'Institut Catholiuqe de Paris, sinologue et directeur de recherche à l'IRIS, Emmanuel Lincot est l'auteur de "Chine-Inde. La guerre des mondes" aux éditions Le Cerf (à paraître le 27 février).