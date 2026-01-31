L’effondrement de l’empire aztèque montre pourquoi gouverner par la coercition et la force est voué à l’échec

Jay Silverstein est spécialisé dans l'archéologie de la guerre et possède une vaste expérience dans l'étude des conflits, de l'impérialisme et de l'essor et du déclin des sociétés complexes. Ses recherches de maîtrise ont porté sur les peuples de la mer et l'effondrement de l'âge du bronze, et ses recherches de doctorat sur l'archéologie de la frontière impériale entre les Aztèques et les Tarasques.