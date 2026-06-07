CHRONIQUE LITTERAIRE

7 juin 2026

« L’écrivain français / Tombeau » de Richard Millet

Dans "L’écrivain français / Tombeau", Richard Millet prolonge sa réflexion sur le déclin de la langue et de la culture françaises à partir de l’exemple de la Nouvelle-Calédonie et d’un monde qu’il juge entré dans une phase de dé-civilisation. Dans un texte à la tonalité pamphlétaire, il interroge la disparition progressive de la littérature, la marginalisation de l’écrivain et l’effacement de la France culturelle, tout en posant la question centrale de ce que signifie encore écrire en français aujourd’hui.