Best-Of du 27 septembre au 3 octobre

Politique
Le Premier ministre Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025.
Le Premier ministre Sébastien Lecornu prononce une déclaration à l'hôtel Matignon à Paris, le 3 octobre 2025. © ALAIN JOCARD / AFP
Matignon sous haute tension

Lecornu II : et si la vérité sur ce qui s’est discuté à l’Elysée n’éclatait qu’au moment du PLFSS ?

Le retour express de Sébastien Lecornu à Matignon, quatre jours après sa démission, illustre une Cinquième République à bout de souffle. Soutiens tacites, alliances bancales et calculs de survie composent le décor d’un pouvoir suspendu à une motion de censure. Tandis que le PS joue les équilibristes et que la droite se divise, le nouveau Premier ministre tente de transformer une majorité de non-dissolution en majorité de non-censure. Une mission plus sacrificielle que triomphale pour ce “moine-soldat” d’un macronisme en fin de cycle.

avec Jean Petaux
author imageJean Petaux

Jean Petaux, docteur habilité à diriger des recherches en science politique, a enseigné et a été pendant 31 ans membre de l’équipe de direction de Sciences Po Bordeaux, jusqu’au 1er janvier 2022, établissement dont il est lui-même diplômé (1978).

Auteur d’une quinzaine d’ouvrages, son dernier livre, en librairie le 9 septembre 2022, est intitulé : « L’Appel du 18 juin 1940. Usages politiques d’un mythe ». Il est publié aux éditions Le Bord de l’Eau dans la collection « Territoires du politique » qu’il dirige.



Lecornu II : et si la vérité sur ce qui s’est discuté à l’Elysée n’éclatait qu’au moment du PLFSS ?

