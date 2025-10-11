Politiqueil y a 2 heures
Matignon sous haute tension
Lecornu II : et si la vérité sur ce qui s’est discuté à l’Elysée n’éclatait qu’au moment du PLFSS ?
Le retour express de Sébastien Lecornu à Matignon, quatre jours après sa démission, illustre une Cinquième République à bout de souffle. Soutiens tacites, alliances bancales et calculs de survie composent le décor d’un pouvoir suspendu à une motion de censure. Tandis que le PS joue les équilibristes et que la droite se divise, le nouveau Premier ministre tente de transformer une majorité de non-dissolution en majorité de non-censure. Une mission plus sacrificielle que triomphale pour ce “moine-soldat” d’un macronisme en fin de cycle.