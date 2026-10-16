POLITIQUE
ECONOMIE
GEOPOLITIQUE
EUROPE
SOCIETE
TECH & IA
SCIENCE
ENVIRONNEMENT
CULTURE
Blurred backgroundLe livre "L’Ecole des illettrés" de Madeleine de Jessey est publié aux éditions Albin Michel.
See image caption

ATLANTI-CULTURE

16 octobre 2026

"L’Ecole des illettrés" de Madeleine de Jessey : au chevet de l’enseignement du français et des lettres

Le livre "L’Ecole des illettrés" de Madeleine de Jessey est publié aux éditions Albin Michel.

Photo of Pierre Bénard
Pierre Bénard Go to Pierre Bénard page

3 min de lecture

0:00min
100%

MOTS-CLES

culture , culture tops , Madeleine de Jessey , L'école des illettrés , éducation , Éducation nationale , niveau , baisse de niveau , Albin Michel

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bénard image
Pierre Bénard

Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").

Populaires

1La France en manque d’impôts ? Les 7 arguments qui démentent la théorie budgétaire LFI-Zucman-Piketty et consorts
2Faux droits sociaux, vrais déficits : voilà ce que l’opération transparence de Bercy révèle de l’état du pays, et ce qu’elle cache encore
3Nouvelle « idole » des jeunes ? Ni Geffray, ni Nuñez, les lycéens réclament Sébastien Lecornu
4Sondages : la petite épicerie libérale Lisnard fait de l'ombre à l'hypermarché de droite généraliste Retailleau
5Quand Pékin fait payer ses milliardaires : la "prospérité commune", aveu de faillite des collectivités locales
6Malgré des cyber attaques en série, les députés ne trouvent pas le temps de voter la loi NIS2 pour protéger la France
7Grippe : pourquoi vous devriez vous faire vacciner plus tôt cette année