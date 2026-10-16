ATLANTI-CULTURE
16 octobre 2026
"L’Ecole des illettrés" de Madeleine de Jessey : au chevet de l’enseignement du français et des lettres
Le livre "L’Ecole des illettrés" de Madeleine de Jessey est publié aux éditions Albin Michel.
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").
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A PROPOS DES AUTEURS
Pierre Bénard est né à Provins en 1949. Agrégé de lettres modernes et docteur ès lettres, il a mené une carrière de professeur dans l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur tout en étant chroniqueur au Figaro (rubrique du "Bon français").