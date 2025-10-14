Atlantico, c'est qui, c'est quoi ?
Best-Of du 4 au 10 octobre

Santéil y a 3 heures
Un docteur examine une patiente. (Image d'illustration)
Un docteur examine une patiente. (Image d'illustration) © SCOTT OLSON / Getty Images / AFP
Angoisse contagieuse

Le zona est-il contagieux ou non ? Toutes les explications d’un médecin sur ce virus généraliste

Beaucoup pensent que le zona se transmet comme la grippe ou la varicelle. C’est faux. Le zona n’est pas une infection que l’on « attrape », mais une réactivation d’un virus déjà présent dans notre organisme depuis parfois plusieurs décennies. Un médecin généraliste britannique explique les erreurs les plus fréquentes sur cette maladie douloureuse, souvent mal comprise.

avec Dan Baumgardt
author imageDan Baumgardt

Dan Baumgardt est Maître de conférences au sein de l'École de physiologie, de pharmacologie et neurosciences de l'Université de Bristol.

