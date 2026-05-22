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La mannequin canadienne Winnie Harlow atteinte de vitiligo arrive au Met Gala 2021 au Metropolitan Museum of Art le 13 septembre 2021 à New York.
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SCIENCE PERPLEXE

22 mai 2026

Le vitiligo touche environ une personne sur cent dans le monde – pourtant, cette affection cutanée reste mal comprise

Environ une personne sur 100 dans le monde souffre de vitiligo — une maladie de peau auto-immune chronique qui provoque l'apparition de taches plus claires sur la peau.

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MOTS-CLES

Vitiligo , Santé , affection cutanée , peau , mélanine , couleur , discriminations

THEMATIQUES

Santé
A PROPOS DES AUTEURS
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Benedicta Quaye
Maître de conférences

Benedicta est maître de conférences en anatomie clinique à la faculté de médecine de Lancaster. Avant de rejoindre Lancaster, elle était chargée de cours à temps partiel en anatomie à l'université Justus Liebig (Allemagne).

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