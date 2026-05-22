SCIENCE PERPLEXE
22 mai 2026
Le vitiligo touche environ une personne sur cent dans le monde – pourtant, cette affection cutanée reste mal comprise
Environ une personne sur 100 dans le monde souffre de vitiligo — une maladie de peau auto-immune chronique qui provoque l'apparition de taches plus claires sur la peau.
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THEMATIQUESSanté
A PROPOS DES AUTEURS
Benedicta est maître de conférences en anatomie clinique à la faculté de médecine de Lancaster. Avant de rejoindre Lancaster, elle était chargée de cours à temps partiel en anatomie à l'université Justus Liebig (Allemagne).
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A PROPOS DES AUTEURS
Benedicta est maître de conférences en anatomie clinique à la faculté de médecine de Lancaster. Avant de rejoindre Lancaster, elle était chargée de cours à temps partiel en anatomie à l'université Justus Liebig (Allemagne).