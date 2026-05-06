ATLANTICO BUSINESS
6 mai 2026
Le temps est venu (peut-être ?) de racheter du Bitcoin, à condition d’être prudent... ou d’aimer le risque
Le Bitcoin a perdu plus de 50 % de sa valeur au cours des six derniers mois. De 120 000 dollars, il est tombé aux environs de 60 000 dollars. À tel point qu’aujourd’hui, beaucoup de gérants de fortune se demandent si le temps n’est pas venu d’en racheter.
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MOTS-CLESbitcoin , Economie , business , investir
THEMATIQUESBusiness
A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.
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A PROPOS DES AUTEURS
Jean-Marc Sylvestre a été en charge de l'information économique sur TF1 et LCI jusqu'en 2010 puis sur i>TÉLÉ.
Aujourd'hui éditorialiste sur Atlantico.fr, il présente également une émission sur la chaîne BFM Business.