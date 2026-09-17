ESPACE
17 septembre 2026
Le télescope spatial Roman de la NASA utilisera la gravité comme une loupe pour détecter des planètes lointaines
Et si la gravité pouvait servir de loupe pour découvrir des mondes invisibles ? Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA exploitera la microlentille gravitationnelle pour détecter des exoplanètes trop lointaines ou trop peu lumineuses pour être observées directement. En surveillant des centaines de millions d’étoiles, il devrait notamment révéler des planètes situées sur de larges orbites, mais aussi des mondes errants qui voyagent seuls dans la Voie lactée.
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A PROPOS DES AUTEURS
Thomas Fauchez est professeur-chercheur associé en physique à l'American University.
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Thomas Fauchez est professeur-chercheur associé en physique à l'American University.