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Blurred backgroundCette illustration de la NASA, publiée le 20 mai 2020, présente le télescope spatial WFIRST (Wide Field Infrared Survey Telescope), désormais appelé télescope spatial Nancy Grace Roman en hommage à la première astronome en chef de la NASA.
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ESPACE

17 septembre 2026

Le télescope spatial Roman de la NASA utilisera la gravité comme une loupe pour détecter des planètes lointaines

Et si la gravité pouvait servir de loupe pour découvrir des mondes invisibles ? Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA exploitera la microlentille gravitationnelle pour détecter des exoplanètes trop lointaines ou trop peu lumineuses pour être observées directement. En surveillant des centaines de millions d’étoiles, il devrait notamment révéler des planètes situées sur de larges orbites, mais aussi des mondes errants qui voyagent seuls dans la Voie lactée.

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MOTS-CLES

télescope , roman , NASA , télescope Roman , espace , univers , planètes , découverte , science , recherche , gravité , vision , loupe , terre , lune , soleil , Mars , Uranus , Pluton , saturne , Nancy Grace Roman

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Thomas Fauchez

Thomas Fauchez est professeur-chercheur associé en physique à l'American University.

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