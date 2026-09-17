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Le télescope spatial Roman de la NASA utilisera la gravité comme une loupe pour détecter des planètes lointaines

Et si la gravité pouvait servir de loupe pour découvrir des mondes invisibles ? Le télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA exploitera la microlentille gravitationnelle pour détecter des exoplanètes trop lointaines ou trop peu lumineuses pour être observées directement. En surveillant des centaines de millions d’étoiles, il devrait notamment révéler des planètes situées sur de larges orbites, mais aussi des mondes errants qui voyagent seuls dans la Voie lactée.