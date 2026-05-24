INNOVATION

24 mai 2026

Le sodium pourrait-il remplacer le lithium comme composant principal des batteries ?

Face à la domination des batteries lithium-ion, coûteuses et dépendantes de ressources rares, les batteries sodium-ion apparaissent comme une alternative prometteuse grâce à des matériaux bien plus abondants. Mais leur principal handicap reste une densité énergétique plus faible, limitant autonomie et performances. Des recherches récentes explorent pourtant une voie hybride : associer sodium et lithium pour combiner abondance et efficacité, et ouvrir la voie à des batteries plus durables et moins dépendantes des métaux critiques.