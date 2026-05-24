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Des piles et une télécommande (image d'illustration).
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INNOVATION

24 mai 2026

Le sodium pourrait-il remplacer le lithium comme composant principal des batteries ?

Face à la domination des batteries lithium-ion, coûteuses et dépendantes de ressources rares, les batteries sodium-ion apparaissent comme une alternative prometteuse grâce à des matériaux bien plus abondants. Mais leur principal handicap reste une densité énergétique plus faible, limitant autonomie et performances. Des recherches récentes explorent pourtant une voie hybride : associer sodium et lithium pour combiner abondance et efficacité, et ouvrir la voie à des batteries plus durables et moins dépendantes des métaux critiques.

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MOTS-CLES

innovation , batteries , piles , énergie , sodium , lithium , recherche , découverte , travaux , sodium-ion , stockage , prototype , expériences , expérimentations

THEMATIQUES

Science
A PROPOS DES AUTEURS
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Syed Abdul Ahad

Syed Abdul Ahad est boursier postdoctoral au département de chimie de l'Université de Limerick.

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